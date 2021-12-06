Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька продемонструвала фігуру в купальнику після схуднення на 20 кілограмів.

На особистій сторінці в Instagram співачка оприлюднила серію фото з відпочинку. Олександра позує у білому суцільному купальнику. Пляжний образ Заріцька доповнила хустинкою з квітковим принтом.

– Бачила, що в Києві сніг. Я вже теж дуже скоро з ним зустрінусь. Насолоджуюсь останніми днями відпочинку, аби увірватись у грудень. Там буде багато всього цікавого, а головне – наш новий кліп, – підписала фото Олександра.

Олександра Заріцька заінтригувала шанувальників релізом нового кліпу, дату якого поки що тримає в секреті. У коментарях шанувальники відзначили, що артистка має розкішний зовнішній вигляд.

Гарнота!

Яка красива!

Афродіта, яка вийшла з піни морської.

Саша, ці світлини неймовірні!

Боже мій, що за маленька красуня?

Дуже класна, – пишуть у коментарях.

Нещодавно солістка гурту Kazka розійшлася зі своїм коханим. Причину розриву стосунків співачка не назвала.

За словами Олександри, наразі її серце вільне і вона відкрита до кохання. Шанувальники зірки припускають, що пара могла розійтися через напружений робочий графік співачки.

Перед цим в Олександри не було стосунків півтора року. Але співачка зізналася, що півторарічна відсутність хлопця жодним чином не вплинула на її сексуальне життя.