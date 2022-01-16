Солистка группы Kazka Александра Зарицкая снова шокировала поклонников результатом своего похудения. Украинская певица за год сбросила 30 килограммов лишнего веса.

Трансформация началась, когда звезда начала танцевать на одном из телепроектов. Тогда она начала худеть, чтобы партнер Юрий Мешков мог легче совершать сложные танцевальные движения вместе с ней.

После завершения проекта Зарицкая продолжила заниматься спортом и правильно питаться, чтобы худеть и дальше.

Звезда сделала небольшую паузу и расслабилась на отдыхе в Грузии, однако по прибытии в Киев снова начала танцевать.

— Физические нагрузки. Снова начинаю заниматься танцами, по несколько часов трижды в неделю. Ненавижу цифры, но уже за год минус 30 кг, — поделилась солистка украинской группы.

Кроме того, Александра Зарицкая показала фигуру в белом купальнике после похудения на 20 килограммов. Поклонники певицы выразили свой восторг от внешнего вида и красоты певицы.