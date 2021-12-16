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Автовідповідач: Kazka показала, як проживає болісне розставання

16 Грудня 2021, 10:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Автовідповідач: Kazka показала, як проживає болісне розставання
Джерело: Kazka

Український гурт Kazka презентував кліп на пісню Автовідповідач. Трек виконаний разом із музичним виконавцем Runstar.

Відео знято у найкращих традиціях роуд-муві: ретро-автомобіль, дивні попутники, дорожні краєвиди, несподівані сюжетні повороти та навіть містика.

Це історія про болісне розставання, від якого хочеться втекти, але, незважаючи на відстань, чомусь не вдається.

– Це своєрідна сповідь. Про втрачене кохання, страхи, вміння прощати і магічний зв’язок між людьми, який майже неможливо зруйнувати, – сказала солістка гурту Kazka Олександра Зарицька.

У ролі головної героїні постала сама Олександра, а ось коханого зіграв її партнер із танцювального шоу Юрій Мєшков.

Режисером відеоролика став Антон Штука.

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Трек Автовідповідач увійшов до альбому Kazka, під назвою SVIT, який гурт презентував на початку листопада. Загалом у нього увійшло 12 музичних композицій.

Наприкінці листопада Kazka разом із співачкою Roxolana презентували кліп на трек Не своя. У ролику Олександра та Роксолана допомагають одне одному помститися бойфрендам, які їх зрадили.

Солістка гурту Kazka розпилює навпіл автомобіль із чоловіком своєї подруги. А та в свою чергу виконує танець, після якого розправляється з іншим кривдником.

Теги
Kazka , Новий кліп , Прем’єра
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