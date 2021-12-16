Український гурт Kazka презентував кліп на пісню Автовідповідач. Трек виконаний разом із музичним виконавцем Runstar.

Відео знято у найкращих традиціях роуд-муві: ретро-автомобіль, дивні попутники, дорожні краєвиди, несподівані сюжетні повороти та навіть містика.

Це історія про болісне розставання, від якого хочеться втекти, але, незважаючи на відстань, чомусь не вдається.

– Це своєрідна сповідь. Про втрачене кохання, страхи, вміння прощати і магічний зв’язок між людьми, який майже неможливо зруйнувати, – сказала солістка гурту Kazka Олександра Зарицька.

У ролі головної героїні постала сама Олександра, а ось коханого зіграв її партнер із танцювального шоу Юрій Мєшков.

Режисером відеоролика став Антон Штука.

Трек Автовідповідач увійшов до альбому Kazka, під назвою SVIT, який гурт презентував на початку листопада. Загалом у нього увійшло 12 музичних композицій.

Наприкінці листопада Kazka разом із співачкою Roxolana презентували кліп на трек Не своя. У ролику Олександра та Роксолана допомагають одне одному помститися бойфрендам, які їх зрадили.

Солістка гурту Kazka розпилює навпіл автомобіль із чоловіком своєї подруги. А та в свою чергу виконує танець, після якого розправляється з іншим кривдником.