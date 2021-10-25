Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова показала їхній спільний архівний знімок.

В Instagram 27-річна Катерина поділилася фото, на якому вона зображена зовсім юна поруч із Віктором Павліком.

– За п’ять років до нашого знайомства. Ці люди ще не знають, що стануть найріднішими, – підписала Реп’яхова знімок.

Очевидно, що фото було зроблено на якомусь із концертів Віктора Павліка. Блогер не раз говорила, що була його прихильницею і їздила на його виступи. Крім того, знімки збережені у Катерини на старому комп’ютері, про що говорить напис Катюша над екраном.

У 2015 році Катерина і Віктор особисто познайомилися, після чого блогер довгий час була концертним директором артиста. Згодом у них зародилися романтичні стосунки, не дивлячись на те, що Павлік перебував в офіційному шлюбі.

У травні 2020 року Віктор Павлік одружився з Катериною Реп’яховою, однак про це вони повідомили тільки в червні.

Влітку 2021 року в закоханих народився син. Хлопчика назвали Михайлом. Це перша дитина для Катерини Реп’яхової, і четверта для 55-річного Віктора Павліка.

Крім того, нещодавно екс-дружина Віктора Павліка заявила, що він виганяє її з квартири, через що між ними виник конфлікт. Жінка зазначила, що писала їй і Реп’яхова, яка і запропонувала угоду щодо житла.