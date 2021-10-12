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Фото Персони

Дружина Павліка показала фото їхнього сина, зроблені на восьмий день після народження

12 Жовтня 2021, 11:03 Каріна Зуєва
Катерина Реп'яхова
Джерело: Катерина Реп’яхова

Дружина народного артиста України Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова поділилася архівними фотографіями їхнього сина Михайла.

На опублікованих знімках хлопчикові всього лише вісім днів.

– Я ж вам не показувала фотографії Мишка Newborn. Тут йому 8 днів. Сильно змінився? – підписала Катерина публікацію в Instagram.

Судячи з коментарів, шанувальників блогера розчулили знімки.

  • Катю, на ці фотографії можна дивитися вічність.
  • Який він милий.
  • Здається, тут більше на вас схожий.
  • Помітно підріс.
  • Приголомшливі фото.
  • Дуже змінився. Який же він милий.
  • Такі казкові та милі фото.
  • Наче іграшка.
  • Красунчик.
  • Дуже сильно змінився!
  • Милий малюк! Змінився не дуже, просто підріс, – пишуть користувачі мережі.
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Нагадаємо, 27-річна Катерина Реп’яхова народила первістка 15 червня. Це перша дитина для неї і четверта для 55-річного Віктора Павліка.

Крім того, нещодавно Реп’яхова створила тримісячному сину Instagram. У профілі батьки хлопчика розповідали про його досягнення, однак тривало це недовго.

Не всі підписники розділили захоплення, деякі здивувалися й поцікавились, для чого малюкові свій аккаунт. Очевидно, що Катерина все-таки видалила профіль тримісячного сина або приховала його.

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