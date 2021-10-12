Дружина народного артиста України Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова поділилася архівними фотографіями їхнього сина Михайла.

На опублікованих знімках хлопчикові всього лише вісім днів.

– Я ж вам не показувала фотографії Мишка Newborn. Тут йому 8 днів. Сильно змінився? – підписала Катерина публікацію в Instagram.

Судячи з коментарів, шанувальників блогера розчулили знімки.

Катю, на ці фотографії можна дивитися вічність.

Який він милий.

Здається, тут більше на вас схожий.

Помітно підріс.

Приголомшливі фото.

Дуже змінився. Який же він милий.

Такі казкові та милі фото.

Наче іграшка.

Красунчик.

Дуже сильно змінився!

Милий малюк! Змінився не дуже, просто підріс, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, 27-річна Катерина Реп’яхова народила первістка 15 червня. Це перша дитина для неї і четверта для 55-річного Віктора Павліка.

Крім того, нещодавно Реп’яхова створила тримісячному сину Instagram. У профілі батьки хлопчика розповідали про його досягнення, однак тривало це недовго.

Не всі підписники розділили захоплення, деякі здивувалися й поцікавились, для чого малюкові свій аккаунт. Очевидно, що Катерина все-таки видалила профіль тримісячного сина або приховала його.