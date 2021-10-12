Дружина народного артиста України Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова поділилася архівними фотографіями їхнього сина Михайла.
На опублікованих знімках хлопчикові всього лише вісім днів.
– Я ж вам не показувала фотографії Мишка Newborn. Тут йому 8 днів. Сильно змінився? – підписала Катерина публікацію в Instagram.
Судячи з коментарів, шанувальників блогера розчулили знімки.
- Катю, на ці фотографії можна дивитися вічність.
- Який він милий.
- Здається, тут більше на вас схожий.
- Помітно підріс.
- Приголомшливі фото.
- Дуже змінився. Який же він милий.
- Такі казкові та милі фото.
- Наче іграшка.
- Красунчик.
- Дуже сильно змінився!
- Милий малюк! Змінився не дуже, просто підріс, – пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, 27-річна Катерина Реп’яхова народила первістка 15 червня. Це перша дитина для неї і четверта для 55-річного Віктора Павліка.
Крім того, нещодавно Реп’яхова створила тримісячному сину Instagram. У профілі батьки хлопчика розповідали про його досягнення, однак тривало це недовго.
Не всі підписники розділили захоплення, деякі здивувалися й поцікавились, для чого малюкові свій аккаунт. Очевидно, що Катерина все-таки видалила профіль тримісячного сина або приховала його.