Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова показала их совместный архивный снимок.

В Instagram 27-летняя Екатерина поделилась фото, на котором она изображена совсем юная рядом с Виктором Павликом.

— За пять лет до нашего знакомства. Эти люди еще не знают, что станут самыми родными, — подписала Репяхова снимок.

Очевидно, что фото было сделано на каком-то из концертов Виктора Павлика. Блогер не раз говорила, что являлась его поклонницей и ездила на его выступления. Кроме того, снимки сохранены у Екатерины на старом компьютере, о чем говорит надпись Катюша над экраном.

В 2015 году Екатерина и Виктор лично познакомились, затем блогер долгое время была концертным директором артиста. Со временем у них зародились романтические отношения, не смотря на то, что Павлик состоял в официальном браке.

В мае 2020 года Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой, однако об этом они сообщили только в июне.

Летом 2021 года у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Михаилом. Это первый ребенок для Екатерины Репяховой, и четвертый для 55-летнего Виктора Павлика.

Кроме того, недавно экс-жена Виктора Павлика заявила, что он выгоняет ее из квартиры, из-за чего между ними возник конфликт. Женщина отметила, что писала ей и Репяхова, которая и предложила сделку относительно жилья.