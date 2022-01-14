Українська співачка Ірина Білик показала свою розкішну квартиру в Одесі на узбережжі Чорного моря.

Артистка провела екскурсію будинком для глядачів програми Мій секрет. За словами Ірини, її житло невелике, але дуже комфортне. Квартира зірки зроблена у світлих тонах.

Білик зазначила, що одним з головних атрибутів у квартирі є фотографії її близьких. Біля вікна у співачки є телескоп, завдяки якому вона споглядає морський пейзаж.

– Інколи кораблі пропливають, де гучні компанії гуляють, то можна роздивитися, хто в якому купальнику, – поділилася зірка.

Ірина зізналася, що влітку полюбляє засмагати на балконі у купальнику.

– Пляж, чайки – це найкраще, що може бути для мене в моєму житті після концертів, – розповіла Білик.

Також зірка показала свою спальню й зізналася, що там у неї бувають найкращі хвилини кохання, гарного сексу, відпочинку та сну.

Раніше Ірина Білик планувала скористатися послугами сурогатного материнства. Артистка хотіла стати мамою втретє, проте в один момент передумала.

Білик вирішила, що не готова до третьої дитини через роботу та брак вільного часу. Проте вона зазначила, що не проти вже стати бабусею, адже старшому сину співачки Глібу вже 22 роки.