Украинская певица Ирина Билык показала свою роскошную квартиру в Одессе на побережье Черного моря.

Артистка провела экскурсию по дому для зрителей программы Мой секрет. По словам Ирины, ее жилье небольшое, но очень комфортное. Квартира звезды сделана в светлых тонах.

Билык отметила, что одним из главных атрибутов в квартире являются фотографии ее близких. Возле окна у певицы есть телескоп, благодаря которому она созерцает морской пейзаж.

— Иногда корабли проплывают, где громкие компании гуляют, можно разглядеть, кто в каком купальнике, — поделилась звезда.

Ирина призналась, что летом любит загорать на балконе в купальнике.

– Пляж, чайки – это лучшее, что может быть для меня в моей жизни после концертов, – рассказала Билык.

Также звезда показала свою спальню и призналась, что там у нее бывают самые лучшие минуты любви, хорошего секса, отдыха и сна.

Ранее Ирина Билык планировала воспользоваться услугами суррогатного материнства. Артистка хотела стать мамой в третий раз, однако в один момент передумала.

Билык решила, что не готова к третьему ребенку из-за работы и нехватки свободного времени. Однако она отметила, что не против уже стать бабушкой, ведь старшему сыну певицы Глебу уже 22 года.