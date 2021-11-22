Український шоумен і телеведучий Дмитро Коляденко розповів про скандали з екс-коханою, співачкою Іриною Білик і зізнався, чому продав її інтимні фото. Також він згадав, як жив із безхатченками під мостом.

Шість разів Дмитро освідчувався Ірині, проте заміж за нього зірка не поспішала. Коляденко зізнався, що був не подарунком.

– Я різав її картини, викинув диван із 13 поверху, заклеїв їй всю косметику. Я йшов босоніж Києвом, жив під мостом з бомжами. Я хотів, щоб вона мене шукала, переживала, – згадує шоумен.

Після чергового скандалу Ірина Білик остаточно вигнала Дмитра з дому. В офіційному шлюбі вони перебували три роки – 2003-2006.

Коляденко довго не міг заспокоїтись і на емоціях продав інтимні фото співачки жовтому глянцю. Лише через деякий час Дмитро знову став вірити жінкам, у цьому йому допомогло його нове захоплення – карти Таро.

Нині з Іриною в них чудові дружні стосунки.

– Моя улюблена клієнтка Ірина Білик, коли приїжджає до мене у гості, ми тихенько йдемо робити їй розклади, – сказав Дмитро.

Нині серце шоумена вільне, проте він зізнався, що наворожив собі другу половинку та дитину.

Наприкінці серпня Ірина Білик розповіла про особисте життя. Співачка заявила, що втомилася бути сильною жінкою, а також від нестабільності в особистому житті.

Виконавиця впевнена, що в неї все ще попереду.