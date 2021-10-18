У мене був такий план: Ірина Білик хотіла третю дитину від сурогатної матері

Популярна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Асланом Ахмадовим, поділилася, що планувала скористатися послугами сурогатного материнства. Артистка хотіла стати мамою втретє.

Проте в один момент Білик вирішила, що не готова до третьої дитини через роботу.

– У мене був такий план, минулого року я про це домовлялася, думала, вела перемовини. Так здавалося, що я хочу. Але потім, коли пішли концерти, маленького сина я залишала з нянями, братиком. Я подумала, що це несправедливо. Третя дитина буде просто заручником того, що я багато працюю. Я вирішила, що на цьому зупиняюся, і всі останні роки буду присвячувати тільки своїм глядачам, – зазначила Ірина Білик.

Проте вона зазначила, що не проти стати вже бабусею. Адже старшому сину співачки Глібу вже 22 роки. Однак, за словами Ірини, Гліб і його дівчина childfree.

– Разом зі своєю дівчиною вони поки не мріють про дітей. Кажуть, що можливо з Африки привезуть собі дитину. Тому що дуже багато дітей без батьків, голодують, їм погано. Я сказала: Це ваше життя, беріть хоч з Африки, хоча де завгодно. Я буду любити будь-яку дитину, – наголосила співачка.

Ірина Білик народила сина Гліба у 1999 році. Тоді вона перебувала у стосунках з українською моделлю Андрієм Оверчуком, з ним вона прожила в цивільному шлюбі з 1998 до 2002 року. Також співачка виховує другого сина – 6-річного Табріза Аслана огли Ахмадова, який народився за допомогою сурогатного материнства у шлюбі з російським продюсером Асланом Ахмадовим.