У США планують зняти серіал про Гаррі Поттера, в якому знімуться трансгендери та небінарні персони. Так, мати хлопчика-чарівника зіграє небінарна персона чи транс-жінка, а Сіріуса Блека замість Ґері Олдмена – не білий актор будь-якої статі.

Поки що немає даних про те, хто займеться зніманням нового проєкту з франшизи.

Відомо, що наразі робота на стадії пошуку акторів. Так, на роль батька Гаррі шукають актора “азійського, чорного, африканського походження, етнічно неоднозначного, багаторасового, корінного, латиноамериканського, близькосхідного, південноазіатського, індійського, південно-східноазіатського або тихоокеанського походження”.

Зміни зачеплять і мародера Пітера Петіґру – на його роль шукають гендерно-неконформного, небінарного транс-чоловіка.

Авторка проєкту та відеопродюсер TikTok Меган Макеллі зазначила, що серіал має зобразити різноманітність фан-бази в улюблених персонажах, адже історію про Гаррі Поттера люблять у всьому світі.

Відомо, що знімання планують розпочати у червні чи липні 2022 року у США. Додаткові відомості про роботу невідомі.

Британська письменниця Джоан Роулінг, творець чарівного світу, так і не дала дозволу на використання своїх творів. Якщо Меган Макеллі проігнорує заборону Джоан, судових розглядів не уникнути.

Нещодавно Роулінг вже була в епіцентрі скандалу – цього разу її звинуватили у антисемітизмі. Телеведучий, комік та актор Джон Стюарт вважає, що письменниця взяла образи гоблінів для всесвіту Гаррі Поттера з ілюстрацій документа 1903 Протоколи сіонських мудреців.