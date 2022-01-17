В США планируют снять сериал про Гарри Поттера, в котором снимутся трансгендеры и небинарные персоны. Так, мать мальчика-волшебника сыграет небинарная персона или транс-женщина, а Сириуса Блэка вместо Гэри Олдмена — не белый актер любого пола.

Пока нет данных о том, кто займется съемкой нового проекта по франшизе.

Известно, что сейчас работа на стадии поиска актеров. Так, на роль отца Гарри ищут актера “азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения”.

Изменения коснутся и мародера Питера Петтигрю — на его роль ищут гендерно-неконформного, небинарного транс-мужчину.

Автор проекта и видеопродюссер TikTok Меган Макелли отметила, что сериал должен отразить разнообразие фан-базы в любимых персонажах, ведь историю о Гарри Поттере любят во всем мире.

Известно, что съемки планируют начать в июне или июле 2022 года в США. Дополнительные сведения о работе неизвестны.

Британская писательница Джоан Роулинг, создательница волшебного мира, так и не дала разрешения на использование своих произведений. Если Меган Макелли проигнорирует запрет Джоан, судебных разбирательств не избежать.

Недавно Роулинг уже была в эпицентре скандала — в этот раз ее обвинили в антисемитизме. Телеведущий, комик и актер Джон Стюарт считает, что писательница взяла образов гоблинов для вселенной Гарри Поттера из иллюстраций документа 1903 года Протоколы сионских мудрецов.