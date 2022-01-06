Телеведучий, комік та актор Джон Стюарт звинуватив письменницю Джоан Роулінг в антисемітизмі. На думку чоловіка, образ гоблінів із всесвіту Гаррі Поттера було взято з антисемітських ілюстрацій із документа 1903 року Протоколи сіонських мудреців.

Відомо, що гобліни із всесвіту Роулінг заправляють фінансами у банку Грінготтс.

– Ви коли-небудь дивилися фільм про Гаррі Поттера? Ви коли-небудь бачили сцени у банку Грінготтс? Це карикатура на єврея з антисемітської літератури. Якось Роулінг подумала: Чи можемо ми змусити цих хлопців керувати нашим банком? Це чарівний світ, його мешканці можуть їздити на драконах, заводити домашню сову… але хто має керувати банком? Євреї – але з гострими зубами, – заявив Стюарт.

Він також додав, що чекав негативної реакції від глядачів, але цього не сталося. На думку Стюарта, нікого не збентежило те, що Роулінг зробила керівниками банку євреїв.

Британська організація Кампанія проти антисемітизму стала на бік письменниці. Вони заявили, що Роулінг багато років була невтомною захисницею єврейської громади. Що стосується гоблінів, група заявила, що зовнішній вигляд істот відповідає їхнім зображенням у західній літературі в цілому, і це не стосується безпосередньо євреїв.

Нагадаємо, що Роулінг була в центрі суперечок протягом останніх двох років через її антитрансгендерні коментарі. Її також не покликали брати участь у зніманнях спецвипуску Повернення до Гоґвортсу, в якому актори та творці серії фільмів діляться своїми коментарями. Раніше вважалося, що її не покажуть у картині, але вона з’явилася в архівних кадрах, де актори розповідають про її вплив на культуру.