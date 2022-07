Найбільша у світі база даних про кінематографію Internet Movie Database (IMDb) склала список найпопулярніших фільмів та серіалів перших шести місяців 2022 року. До списку потрапили ті проекти, які найчастіше шукали користувачі сервісу, мають найвищі відгуки від глядачів, а також найчастіше обговорювалися в мережі.

Лідером за підсумками всіх обраних параметрів виявився серіал від Netflix Дивні дива – четвертий сезон підкорив глядачів. Перші 7 серій вийшли наприкінці травня, а дві фінальні – на початку липня.

Друге місце за фільмом Топ Ган: Меверік із Томом Крузом у головних ролях.

Картина є спадкоємцем оригінального фільму Кращий стрілець 1986 року, через що картина опинилася на п’ятому рядку. Схоже, молодий Круз також подобається глядачам.

Трійку лідерів замикає серіал зі всесвіту Зоряних війн – Обі-Ван Кенобі. Короткий спін-офф сподобався справжнім фанатам космічної саги.

Четверте місце за супергеройським серіалом Хлопаки. Третій сезон поки що не показали повністю, але фінальну серію глядачі побачать уже 8 липня.

Шосте місце за легендарною франшизою про динозаврів – Світ Юрського періоду: Домініон.

Сьоме місце посіла спортивна драма про вищу лігу в баскетболі – Дорога до НБА. У ній знявся Адам Сендлер.

Восьме місце за ще одним серіалом про супергероїв – Академія Амбрелла. Третій сезон вийшов ще 22 червня, і подивитися його можна з українськими субтитрами.

Дев’яте місце за фільмом Елвіс, який розповів історію про життя музиканта.

Рейтинг замикає повнометражний фільм Базз Рятівник, який розповів про походження вигаданого льотчика-випробувача та космонавта.

Here are IMDb’s top 10 trending titles by page views from the past month. ???????? What’s the best movie or show you’ve watched recently? pic.twitter.com/YkzdrryozV

— IMDb (@IMDb) July 3, 2022