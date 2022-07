Крупнейшая в мире база данных о кинематографии Internet Movie Database (IMDb) составила список самых популярных фильмов и сериалов первых шести месяцев 2022 года. В список попали те проекты, которые искали пользователи сервиса чаще всего, имеют наивысшие отзывы от зрителей, а также чаще всего обсуждались в сети.

Лидером по итогам всех выбранным параметрам оказался сериал от Netflix Очень странные дела — четвертый сезон покорил зрителей. Первые 7 серий вышли в конце мая, а две финальные — в начале июля.

Второе место за фильмом Топ Ган: Мэверик с Томом Крузом в главных ролях.

Картина является наследником оригинального фильма Лучший стрелок 1986 года, из-за чего картина оказалась на пятой строчке. Похоже, молодой Круз также нравится зрителям.

Тройку лидеров замыкает сериал по вселенной Звездных войн — Оби-Ван Кеноби. Короткий спин-офф понравился настоящим фанатам космической саги.

Четвертое место за супергеройским сериалом Пацаны. Третий сезон пока не показали целиком, но финальную серию зрители увидят уже 8 июля.

Шестое место за легендарной франшизой о динозаврах — Мир Юрского периода: Господство.

Седьмое место заняла спортивная драма о высшей лиге в баскетболе — Прорваться в НБА. В ней снялся Адам Сендлер.

Восьмое место за еще одним сериалом о супергероях — Академия Амбрелла. Третий сезон вышел еще в 22 июня, и посмотреть его можно с украинскими субтитрами.

Девятое место за фильмом Элвис, который рассказал историю о жизни музыканта.

Рейтинг замыкает полнометражный фильм Базз Лайтер, который рассказал о происхождении вымышленного летчика-испытателя и космонавта.

Here are IMDb’s top 10 trending titles by page views from the past month. ???????? What’s the best movie or show you’ve watched recently? pic.twitter.com/YkzdrryozV

— IMDb (@IMDb) July 3, 2022