Студія Amazon опублікувала перший тизер-трейлер ЛГТБ-мелодрами Мій поліцейський.

Головні ролі у стрічці дісталися Гаррі Стайлсу (Том) та Емме Коррін (Маріон). Фільм знятий за однойменним романом Бетані Робертс.

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Події у кінострічці розвиваються у 1950-х роках в Англії. Гомосексуальність у ті часи – поза законом. Закохана в поліцейського Тома шкільна вчителька Маріон вирішує побудувати з ним стосунки, проте не знає про те, що музейний доглядач Патрік, якого грає Девід Доусон, також відчуває почуття. Між ними з’являється любовний трикутник.

Згодом Маріон і Том одружуються, а Патрік зникає, однак у їхньому житті все змінюється, коли він знову з’являється.

У фільмі Мій поліцейський також знімаються Руперт Еверетт, Лайнас Роуч та Джина МакКі. Режисером став – Майкл Грандадж.

Реліз на стрим-сервісі Prime Video відбудеться 4 листопада 2022 року.