Сервис Amazon Prime опубликовал тизер будущего сериала о вселенной Средиземья. Речь идет о проекте Властелин колец: Кольца власти.

И хотя тизер практически никакой новой информации не показал, в 15-секундном ролике зрители смогли увидеть несколько героев, а также один из городов, где будут проходить действия в сериале.

Nothing is evil in the beginning… #TheRingsOfPower pic.twitter.com/AX3N8qWT2q

— Prime Video UK (@primevideouk) June 27, 2022