Сервис Amazon Prime опубликовал тизер будущего сериала о вселенной Средиземья. Речь идет о проекте Властелин колец: Кольца власти.

И хотя тизер практически никакой новой информации не показал, в 15-секундном ролике зрители смогли увидеть несколько героев, а также один из городов, где будут проходить действия в сериале.

Nothing is evil in the beginning… #TheRingsOfPower pic.twitter.com/AX3N8qWT2q — Prime Video UK (@primevideouk) June 27, 2022

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Короткий клип также раскрыл дату премьеры — 2 сентября 2022 года. Известно, что будет всего восемь эпизодов, которые будут выходить раз в неделю на платформе Amazon Prime.

Сюжет сериала раскроют историю Средиземья за тысячи лет до происходящего в фильмах Хоббит и Властелин колец. Зрители узнают о выковке Колец власти, а также о том, как Саурон придет к власти. В сериале также покажут последний союз эльфов и людей.

Актерский состав выглядит следующим образом: Морфидд Кларк, Питер Муллан, Бенджамин Уокер, Назанин Бониади, Ленни Генри и Синтия Аддай-Робинсон.

Разрабатывать проект начали еще в 2017 году, когда компания Amazon выкупила права на экранизацию работу Толкиена. К съемкам приступили лишь в 2019 году — основные отрывки снимали в Новой Зеландии и Великобритании.