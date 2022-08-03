З українською акторкою Русланою Писанкою попрощалися в Німеччині. Церемонія відбулася 2 серпня у місті Кайзерслаутерн біля церкви місцевого цвинтаря.

У Facebook чоловік артистки Ігор Ісаков зазначив, що це не похорон, а прощання, оскільки саме в Німеччині Руслана провела свої останні дні. Туди вона поїхала перед початком повномасштабної війни в Україні лікувати рак.

– Ім’я Руслани при хрещенні – Руфіна. У кого буде можливість, поставте свічку. Дякую всім, – написав Ігор.

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Поховають же Писанку в столиці України, коли її чоловік зможе привезти прах із Німеччини.

– Похорон відбудеться в Києві, коли зможу привезти її додому… Точну дату скажу згодом, – наголосив вдівець.

Уранці 19 липня стало відомо, що Руслана Писанка померла. Акторці було 56 років.