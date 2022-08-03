С украинской актрисой Русланой Писанкой попрощались в Германии. Церемония прошла 2 августа в городе Кайзерслаутерн возле церкви местного кладбища.

В Facebook супруг артистки Игорь Исаков отметил, что это не похороны, а прощание, поскольку именно в Германии Руслана провела свои последние дни. Туда она уехала перед началом полномасштабной войны в Украине лечить рак.

— Имя Русланы при Крещении – Руфина. У кого будет возможность, поставьте свечу. Спасибо всем, — написал Игорь.

Похоронят же Писанку в столице Украины, когда ее муж сможет привезти прах из Германии.

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— Похороны состоятся в Киеве, когда смогу привезти ее домой… Точную дату скажу позже, — подчеркнул вдовец.

Утром 19 июля стало известно, что Руслана Писанка умерла. Актрисе было 56 лет.