Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

С Русланой Писанкой попрощались в Германии: похорон будет в Киеве

3 августа 2022, 13:36
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
С Русланой Писанкой попрощались в Германии: похорон будет в Киеве

С украинской актрисой Русланой Писанкой попрощались в Германии. Церемония прошла 2 августа в городе Кайзерслаутерн возле церкви местного кладбища.

В Facebook супруг артистки Игорь Исаков отметил, что это не похороны, а прощание, поскольку именно в Германии Руслана провела свои последние дни. Туда она уехала перед началом полномасштабной войны в Украине лечить рак.

— Имя Русланы при Крещении – Руфина. У кого будет возможность, поставьте свечу. Спасибо всем, — написал Игорь.

Похоронят же Писанку в столице Украины, когда ее муж сможет привезти прах из Германии.

Сейчас смотрят

— Похороны состоятся в Киеве, когда смогу привезти ее домой… Точную дату скажу позже, — подчеркнул вдовец.

Утром 19 июля стало известно, что Руслана Писанка умерла. Актрисе было 56 лет.

Читайте также:
С Русланой Писанкой попрощались в Германии: похорон будет в КиевеНе прощайтесь с ней, ждите новой встречи! Писанка успела сняться в фильме Ворожбит

Теги
похорони Руслана Писанка
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь