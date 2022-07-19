Українська акторка та телеведуча Руслана Писанка померла. Їй було 56 років.

Причина смерті артистки – невідома. Трагічну новину повідомили її колеги в прямому ефірі.

Писанка померла в ніч проти 19 липня.

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– У неї була своя боротьба, війна за життя, але життя розпорядилося так, що цієї ночі вона померла. Вона вела свою війну в Німеччині, Росія її прогнала туди від сім’ї, і там їй діагностували тяжку хворобу, де вона на самоті справлялася з нею і нікому не хотіла розповідати, наскільки їй там важко, – сказали колеги.

Що відомо про Руслану Писанку

Руслана Писанка народилася 17 листопада 1965 року в Києві. В 1995 році закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури.

Акторка брала участь у різних телепроєктах, шоу, знімалася у фільмах в Україні, Польщі, Нідерландах та РФ, і грала у театрі.

Вона була співведучою нинішнього президента України Володимира Зеленського. Разом із ним вони вели реаліті-шоу у 2008 році.

У 2017 році разом із чоловіком Ігорем Ісаковим брала участь у проєкті СТБ Зважені та щасливі. У шлюбі пара перебувала з 2012 року. Дітей немає.

Також Руслана є лауреатом Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі Москаль-чарівник.