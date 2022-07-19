Українська акторка та телеведуча Руслана Писанка померла. Їй було 56 років.
Причина смерті артистки – невідома. Трагічну новину повідомили її колеги в прямому ефірі.
Писанка померла в ніч проти 19 липня.
– У неї була своя боротьба, війна за життя, але життя розпорядилося так, що цієї ночі вона померла. Вона вела свою війну в Німеччині, Росія її прогнала туди від сім’ї, і там їй діагностували тяжку хворобу, де вона на самоті справлялася з нею і нікому не хотіла розповідати, наскільки їй там важко, – сказали колеги.
Що відомо про Руслану Писанку
Руслана Писанка народилася 17 листопада 1965 року в Києві. В 1995 році закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури.
Акторка брала участь у різних телепроєктах, шоу, знімалася у фільмах в Україні, Польщі, Нідерландах та РФ, і грала у театрі.
Вона була співведучою нинішнього президента України Володимира Зеленського. Разом із ним вони вели реаліті-шоу у 2008 році.
У 2017 році разом із чоловіком Ігорем Ісаковим брала участь у проєкті СТБ Зважені та щасливі. У шлюбі пара перебувала з 2012 року. Дітей немає.
Також Руслана є лауреатом Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі Москаль-чарівник.