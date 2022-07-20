Акторка Руслана Писанка встигла знятися у новому фільмі режисера Наталки Ворожбит.

У Facebook Ворожбит оприлюднила пост, в якому розповіла, що Писанка зіграла в її новій стрічці Демони головну роль, проте вони тримали це в таємниці.

– Ну, такі маленькі кіношні радощі. Ми уявляли, як дознімемо фільм і оприлюднимо перші ролики з нею, як усі будуть приємно вражені новою Русею. Вона казала, що робить квантовий стрибок. У кадрі стригла своє розкішне волосся, а на телеефіри надівала перуку. Приїжджала на перезйомки на Полтавщину після ефіру за кермом і у ніч поверталася назад, – написала Наталка.

Зізнається, Руслана вражала своєю самовідданістю та довірою – матеріал складний, але жодного капризу або ознак зірковості. Каже, Писанка хотіла зніматися в українському кіно, проте її не знімали. Сама також боялася брати телезірку.

Зараз дивляться

– Був довгий пошук, сотня акторок. Я випадково подивилася її інтерв’ю і серце тьохнуло. Як у коханні. Моя. Особистість, глибина, зміст, енергія. Коли вона зайшла на перші проби – це зайшов всесвіт і повністю заповнив простір. А яка ж вона гарна! Ми зараз монтуємо фільм, і я постійно думаю – яка красива людина в кадрі, – розповіла Наталка.

Вона додала, що про себе називала Руслану “моя манюня”, і хотіла їй це розповісти на сцені під час нагородження за найкращу роль.

– Їй уже не скажу. Але найкраща роль є. Так, ми не дозняли кілька сцен, але ми щось придумаємо, кіно буде! Воно буде присвячено її зірці… Її персонаж у фільмі – Ніна – пострадянська Україна. З усіма травмами, тяжкою спадщиною, втраченими надіями, але красива та непереможна. І Руся втілила це блискуче, – сказала Ворожбит.

Каже, хоче, щоб Писанка у пам’яті залишилася не лише як телеведуча, секс-символ тощо, а й як зірка українського кіно.

– Не прощайтеся з нею, чекайте на нову зустріч! Вибач, моя манюня, за важкі зйомки. Вибач, що не все встигли. Вибач. Люблю тебе дуже.. Співчуття близьким, Ігорю, друже, тримайся, ти був справжнім тилом, другом, усім для неї, а вона для тебе – можу тільки уявити, – підсумувала Наталка.

Уранці 19 липня стало відомо, що Руслана Писанка померла. Вона перебувала в Німеччині, де їй діагностували тяжку хворобу.