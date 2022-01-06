Українська співачка Віра Брежнєва показала відео, зроблене зі своїх архівних кадрів.

У 20-секундному ролику, опублікованому в Instagram, Брежнєва показали свої яскраві кадри з початку кар’єри. Більшість із них – з часів гурту ВІА Гра, у складі якого співачка була з 2003 по 2007 рік.

– Ретроспектива, – лаконічно підписала відео Віра.

Шанувальники зазначили, що Брежнєва завжди має гарний вигляд і засипали її компліментами.

З роками лише краще!

Гарна в усі часи.

Красива завжди.

Немає слів. Яка природна краса та енергія.

Наче це фотографії вчорашні, взагалі не змінилася, тільки яскравішою стала.

Що тоді, що зараз. Чудова.

Такі фотографії завжди прикольно дивитися, ностальгія.

Красива в будь-якому віці, – пишуть у коментарях Брежнєвій.

Це вже не вперше артистка згадує свою участь у гурті ВІА Гра. Так, наприкінці листопада Віра Брежнєва випустила ремейк старого хіта ВІА Гри Не надо і презентувала mood-відео, в якому зробила косплей на саму себе з 2000-х.

Порадувати шанувальників артистка вирішила на честь річниці свого приходу до музичного колективу. Шанувальники співачки оцінили спробу дати старому хіту шанс на друге життя.