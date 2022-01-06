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З роками лише краще! Брежнєва показала архівні кадри часів ВІА Гри

6 Січня 2022, 12:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вера Брежнева
Джерело: Віра Брежнєва

Українська співачка Віра Брежнєва показала відео, зроблене зі своїх архівних кадрів.

У 20-секундному ролику, опублікованому в Instagram, Брежнєва показали свої яскраві кадри з початку кар’єри. Більшість із них – з часів гурту ВІА Гра, у складі якого співачка була з 2003 по 2007 рік.

– Ретроспектива, – лаконічно підписала відео Віра.

Шанувальники зазначили, що Брежнєва завжди має гарний вигляд і засипали її компліментами.

  • З роками лише краще!
  • Гарна в усі часи.
  • Красива завжди.
  • Немає слів. Яка природна краса та енергія.
  • Наче це фотографії вчорашні, взагалі не змінилася, тільки яскравішою стала.
  • Що тоді, що зараз. Чудова.
  • Такі фотографії завжди прикольно дивитися, ностальгія.
  • Красива в будь-якому віці, – пишуть у коментарях Брежнєвій.
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Це вже не вперше артистка згадує свою участь у гурті ВІА Гра. Так, наприкінці листопада Віра Брежнєва випустила ремейк старого хіта ВІА Гри Не надо і презентувала mood-відео, в якому зробила косплей на саму себе з 2000-х.

Порадувати шанувальників артистка вирішила на честь річниці свого приходу до музичного колективу. Шанувальники співачки оцінили спробу дати старому хіту шанс на друге життя.

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Віра Брежнєва
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