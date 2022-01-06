Українська співачка Віра Брежнєва показала відео, зроблене зі своїх архівних кадрів.
У 20-секундному ролику, опублікованому в Instagram, Брежнєва показали свої яскраві кадри з початку кар’єри. Більшість із них – з часів гурту ВІА Гра, у складі якого співачка була з 2003 по 2007 рік.
– Ретроспектива, – лаконічно підписала відео Віра.
Шанувальники зазначили, що Брежнєва завжди має гарний вигляд і засипали її компліментами.
- З роками лише краще!
- Гарна в усі часи.
- Красива завжди.
- Немає слів. Яка природна краса та енергія.
- Наче це фотографії вчорашні, взагалі не змінилася, тільки яскравішою стала.
- Що тоді, що зараз. Чудова.
- Такі фотографії завжди прикольно дивитися, ностальгія.
- Красива в будь-якому віці, – пишуть у коментарях Брежнєвій.
Це вже не вперше артистка згадує свою участь у гурті ВІА Гра. Так, наприкінці листопада Віра Брежнєва випустила ремейк старого хіта ВІА Гри Не надо і презентувала mood-відео, в якому зробила косплей на саму себе з 2000-х.
Порадувати шанувальників артистка вирішила на честь річниці свого приходу до музичного колективу. Шанувальники співачки оцінили спробу дати старому хіту шанс на друге життя.