Українська співачка Віра Брежнєва презентувала кліп на пісню Тихо, яка увійшла до останнього альбому співачки під назвою V.

У відеоролику головна героїня, яку зіграла сама Віра прилітає на космічному кораблі на незвідану планету, де залишається на самоті – наодинці зі своїми думками та чарами навколо. Новий простір захоплює героїню Брежнєвої, але чи забуде вона ті почуття, що залишилися на планеті Земля?

За словами артистки, її новий кліп – алегорія космічної самотності.

– Складно усвідомити наскільки ми маленька піщинка у розмірах величезного всесвіту. Але якщо в наших серцях є кохання, ми не одні, – сказала Брежнєва.

Режисером кліпу Тихо став Сергій Солодкий. Ідея відеоролика належить самій артистці та Костянтину Меладзе.

– Це планета ілюзій і нездійснених мрій, там все ідеально красиво. Але при цьому дуже хочеться повернутися з цього раю на недосконалу Землю – до людей. До однієї людини, яка чекає там, на Землі. Може, цю планету і варто було б назвати ім’ям Тихо, – зазначив Костянтин.

Відомо, що на художнє оформлення локації пішли десятки годин. Щоб створити потрібну атмосферу до павільйону привезли тонни піску та гравію. Художниками-постановниками відтворено шлюз космічного корабля, а ефектне зображення у фіналі забезпечила CGI-графіка.

У листопаді Віра Брежнєва випустила ремейк старого хіта ВІА Гри під назвою Не надо і повторила свій образ із 2000-х. Порадувати шанувальників виконавиця вирішила на честь річиці свого приходу у ВІА Гру.