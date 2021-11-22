Співачка Віра Брежнєва випустила ремейк старого хіта гурту ВІА Гра під назвою Не надо й скопіювала свій образ із 2000-х.

Порадувати шанувальників артистка вирішила на честь річниці свого приходу у ВІА Гру. 19 років тому, 22 листопада, Віра пройшла кастинг до музичного колективу. Тоді у складі також була Надія Мейхер та Анна Сєдокова.

– Нове – це добре забуте старе! Сьогодні згадуємо його разом, – написала Брежнєва в Instagram.

Разом із треком артистка презентувала mood-відео, в якому зробила косплей на саму себе з 2000-х – яскраві образи, аксесуари, а наприкінці – момент із кастингу. Крім того, макіяж для відеоролика Вірі робив той самий візажист, що й 19 років тому.

Шанувальники гурту захопилися, зазначивши, що спроба дати пісні друге життя пройшла вдало.

Все вийшло чудово, на одному диханні.

Люблю цю пісню ВІА Гри! Дякую.

Не знаю, тільки голос Сєдакової сприймаю в цій пісні.

Спроба воскресити пісню пройшла вдало.

Хочеться знову та знову переглядати.

Достойно.

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Гурт ВІА Гра розпочав своє існування в 2000 році. За всю історію колективу змінилося 20 учасниць та 20 складів. З жовтня 2020 року у гурті виступає Ксенія Попова, Софія Тарасова та Уляна Синецька.