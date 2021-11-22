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Косплей на саму себе: Віра Брежнєва випустила ремейк старого хіта ВІА Гри

22 Листопада 2021, 11:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Косплей на саму себе: Віра Брежнєва випустила ремейк старого хіта ВІА Гри
Джерело: Віра Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва випустила ремейк старого хіта гурту ВІА Гра під назвою Не надо й скопіювала свій образ із 2000-х.

Порадувати шанувальників артистка вирішила на честь річниці свого приходу у ВІА Гру. 19 років тому, 22 листопада, Віра пройшла кастинг до музичного колективу. Тоді у складі також була Надія Мейхер та Анна Сєдокова.

– Нове – це добре забуте старе! Сьогодні згадуємо його разом, – написала Брежнєва в Instagram.

Разом із треком артистка презентувала mood-відео, в якому зробила косплей на саму себе з 2000-х – яскраві образи, аксесуари, а наприкінці – момент із кастингу. Крім того, макіяж для відеоролика Вірі робив той самий візажист, що й 19 років тому.

Шанувальники гурту захопилися, зазначивши, що спроба дати пісні друге життя пройшла вдало.

  • Все вийшло чудово, на одному диханні.
  • Люблю цю пісню ВІА Гри! Дякую.
  • Не знаю, тільки голос Сєдакової сприймаю в цій пісні.
  • Спроба воскресити пісню пройшла вдало.
  • Хочеться знову та знову переглядати.
  • Достойно.
  • Ностальгія. – Пишуть користувачі мережі.

Гурт ВІА Гра розпочав своє існування в 2000 році. За всю історію колективу змінилося 20 учасниць та 20 складів. З жовтня 2020 року у гурті виступає Ксенія Попова, Софія Тарасова та Уляна Синецька.

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Теги
ВІА Гра , Віра Брежнєва
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