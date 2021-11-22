Співачка Віра Брежнєва випустила ремейк старого хіта гурту ВІА Гра під назвою Не надо й скопіювала свій образ із 2000-х.
Порадувати шанувальників артистка вирішила на честь річниці свого приходу у ВІА Гру. 19 років тому, 22 листопада, Віра пройшла кастинг до музичного колективу. Тоді у складі також була Надія Мейхер та Анна Сєдокова.
– Нове – це добре забуте старе! Сьогодні згадуємо його разом, – написала Брежнєва в Instagram.
Разом із треком артистка презентувала mood-відео, в якому зробила косплей на саму себе з 2000-х – яскраві образи, аксесуари, а наприкінці – момент із кастингу. Крім того, макіяж для відеоролика Вірі робив той самий візажист, що й 19 років тому.
Шанувальники гурту захопилися, зазначивши, що спроба дати пісні друге життя пройшла вдало.
- Все вийшло чудово, на одному диханні.
- Люблю цю пісню ВІА Гри! Дякую.
- Не знаю, тільки голос Сєдакової сприймаю в цій пісні.
- Спроба воскресити пісню пройшла вдало.
- Хочеться знову та знову переглядати.
- Достойно.
- Ностальгія. – Пишуть користувачі мережі.
Гурт ВІА Гра розпочав своє існування в 2000 році. За всю історію колективу змінилося 20 учасниць та 20 складів. З жовтня 2020 року у гурті виступає Ксенія Попова, Софія Тарасова та Уляна Синецька.