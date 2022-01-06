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С годами только лучше! Брежнева показала архивные кадры времен ВИА Гры

6 января 2022, 12:03
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Вера Брежнева
Источник: Вера Брежнева

Украинская певица Вера Брежнева показала видео, сделанное из своих архивных кадров.

В 20-секундном ролике, опубликованном в Instagram, Брежнева показала свои яркие кадры с начала карьеры. Большинство из них — со времен группы ВИА Гра, в составе которой певица была с 2003 по 2007 год.

— Ретроспектива, — лаконично подписала видео Вера.

Поклонники отметили, что Брежнева во все времена выглядит хорошо, и засыпали ее комплиментами.

  • С годами только лучше!
  • Хороша во все времена.
  • Красивая всегда.
  • Нет слов. Какая природная красота и энергия.
  • Будто это фотографии вчерашние, вообще не поменялась, только ярче стала. 
  • Что тогда, что сейчас. Прекрасная.
  • Такие фотки всегда прикольно смотреть, ностальгия. 
  • Красивая в любом возрасте, — пишут в комментариях Брежневой.
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Это уже не первый раз, когда артистка вспоминает свое участие в группе ВИА Гра. Так, в конце ноября Вера Брежнева выпустила ремейк старого хита ВИА Гры Не надо и презентовала mood-видео, в котором сделала косплей на саму себя из 2000-х.

Порадовать поклонников артистка решила в честь годовщины своего прихода в музыкальный коллектив. Поклонники певицы оценили попытку дать старому хиту шанс на вторую жизнь.

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