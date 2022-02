Популярні артисти Ед Ширан та Тейлор Свіфт випустили спільний кліп на трек The Joker and the Queen. Проте, щоб зрозуміти всю суть їхньої колаборації, потрібно повернутися на 10 років назад.

Для Ширан та Свіфт це друга спільна пісня. Перший їхній спільний реліз Everything Has Changed відбувся у 2012 році.

Кліп на пісню Everything Has Changed розповідає про уявних дітей Ширана та Свіфт (вони дуже схожі на співаків), які закохуються одне в одного у початковій школі.

2022 року артисти знову роблять спільний кліп. До того ж з тими самими акторами, які були й у відео Everything Has Changed.

Майже через 10 років ті самі актори повторюють свої ролі — цього разу як студенти, які уявляють собі спільне життя на початку їхнього дорослішання.

У відео молода пара згадує своє дитинство. До кінця кліпу вони нарешті возз’єднуються в рідному місті, де й познайомилися.

Вона не лише найкраща співачка та автор пісень у світі, але і дуже близький друг, мені дуже поталанило, що вона є в моєму житті, – заявив Ширан, коментуючи співпрацю з Тейлор Свіфт.