Популярний британський співак Ед Ширан приїхав в Київ для зйомок нового кліпу.

На особистій сторінці в Instagram артист поділився фото, зробленим у столиці України. Ед подякував Києву за гостинність, а також зізнався, що провів три нічні зйомки у місті.

– Дякую, що прийняв нас, Київ. Три нічні зйомки у чудовому місті. Україна чудова, – написав Ед Ширан.

Подробицями нової роботи артист поки не став ділитися. Тому у коментарях шанувальники висловлюють свої припущення щодо нового кліпу Еда Ширана.

Подарунок на Різдво?

Це буде ще одне чудове відео на одну з пісень Equals?

Вау, вже не можу дочекатися!

Київ? Це круто!

Не можу дочекатися, щоб побачити, що ви зняли в нашому прекрасному місті. Київ і Україна вас люблять, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ед Ширан став популярним в 2011 році, коли його дебютний альбом + зайняв другий рядок у чарті iTunes та був проданий тиражем 7 тис. копій за тиждень. Незабаром після цього артист підписа контракт із лейблом Asylum Records.

Ед Ширан відомий за хітами The A Team, Lego House, Shape of You. Разом із Тейлор Свіфт записав популярний трек Everything Has Changed.

Саундтреки від Еда Ширана звучали у таких стрічках як Молодий тато, Щоденники вампіра, Рівердейл.