Doja Cat показала кліп на свій TikTok-хіт і врятувала кота від інопланетян

Молода американська виконавиця Doja Cat презентувала кліп на свій сингл Get Into it.

Get Into It з’явився на останній платівці Doja Cat під назвою Planet Her. Альбом у липні минулого року дебютував під номером 2 у всіх жанрах чарту Billboard 200 та потрапив на вершину рейтингу Billboard Top R&B Albums.

Режисером ролика виступив Майкл Діва, який раніше працював із Lil Nas X, Run the Jewels.

У новому кліпі Doja Cat виступає у ролі космічного командира. Згідно з сюжетом, Doja Cat виявляє, що її кота Старскрім захопили злісні інопланетяни. І тут починається гра, в якій Doja Cat відбиває все, чим у неї стріляють лиходії. Доджа відстежує свого котячого друга до краю всесвіту, використовуючи нашийник Tile. Збиті з пантелику гіперсексуальним танцем її загону, інопланетні вороги знищені.

Важливо відзначити, що під час зйомок кліпу жодна кішка не постраждала від лазерного проміння.

Doja Cat – американська виконавиця та автор пісень. 2021 рік для неї став по-справжньому зірковим. Зокрема, широку популярність завоював її сингл Woman.

Хоча першу дозу світової популярності Doja Cat приніс сингл Boss B*tch. Пісня сильно завірусилася в TikTok, що принесло співачці і славу, і хороші продажі на стримінгах.