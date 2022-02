Популярные артисты Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили совместный клип на трек The Joker and the Queen. Однако, чтобы понять всю суть их коллаборации, нужно вернуться на 10 лет назад.

Для Ширан и Свифт это вторая совместная песня. Первый их общий релиз Everything Has Changed состоялся в 2012 году.

Клип на песню Everything Has Changed рассказывает о воображаемых детях Ширана и Свифт (они очень похожи на певцов), которые влюбляются друг в друга в начальной школе.

В 2022 году артисты снова делают совместный фильм. При чем с теми же актерами, который были и в видео Everything Has Changed.

Почти 10 лет спустя те самые актеры повторяют свои роли — на этот раз в качестве студентов, которые представляют себе совместную жизнь в начале их взросления.

В видео молодая пара вспоминает свое детство. К концу клипа пара наконец-то воссоединяется в родном городе, где и познакомилась.

— Она не только лучшая певица и автор песен в мире, но и очень близкий друг, мне очень повезло, что она есть в моей жизни, — заявил Ширан, комментируя сотрудничество с Тейлор Свифт.