Українська реп-виконавиця Alyona Alyona знялась у підгузнику і зізналася, що у 30 років почувається дитиною.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила фото, на якому позує з пляшкою молока та пустушкою на шиї. Свій образ вона доповнила зачіскою з двома косичками.

За словами Alyona Alyona, у кожному з нас живе маленька дитина. З неї важливо дружити, розуміти її бажання, поведінку і загалом реакції на життя.

– Коли ми дорослішаємо і починаємо помічати, що старіємо — дитина всередині нас починає страйкувати. По-перше, вона боїться старості. По-друге, вона розуміє, що роки йдуть і ніяк не зупиняються, а вона зробила далеко не все, що запланувала, – зазначила виконавиця.

Артистка додала, що лише зараз навчилася задовольняти бажання своєї внутрішньої дитини.

– Мені 30 і саме зараз я можу сказати, що дуже гарно спілкуюсь з дитиною всередині. Хоча іноді її витівки нормально так псують мені життя, проте я дозволяю їй бути собою – не гальмую, не заважаю, – написала зірка.

Нещодавно Alyona Alyona заявила, що частково залишає Instagram через залежність від соціальної мережі.

За її словами, щодня вона відповідає на повідомлення своїм підписникам, а в кінці дня почувається безсилою. Зірка хоче більше часу присвятити музиці й водночас не відволікатися на постійні сповіщення.