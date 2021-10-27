Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona снялась в подгузнике и призналась, что в 30 лет чувствует себя ребенком.

На личной странице в Instagram она обнародовала фото, на котором позирует с бутылкой молока и пустышкой на шее. Свой образ она дополнила прической с двумя косичками.

По словам Alyona Alyona, в каждом из нас живет маленький ребенок. С ним важно дружить, понимать его желания, поведение и вообще реакции на жизнь.

— Когда мы взрослеем и начинаем замечать, что стареем – ребенок внутри нас начинает бастовать. Во-первых, он боится старости. Во-вторых, он понимает, что годы идут и никак не останавливаются, а он сделал далеко не все, что запланировал, – отметила исполнительница.

Артистка добавила, что только сейчас научилась удовлетворять желания своего внутреннего ребенка.

— Мне 30 и именно сейчас я могу сказать, что очень хорошо общаюсь с ребенком внутри. Хотя иногда его выходки нормально так портят мне жизнь, однако я позволяю ему быть собой — не торможу, не мешаю, — написала звезда.

Недавно Alyona Alyona заявила, что частично покидает Instagram из-за зависимости от социальной сети.

По ее словам, каждый день она отвечает на сообщения своим подписчикам, а в конце дня чувствует себя бессильной. Звезда хочет больше времени посвятить музыке и не отвлекаться на постоянные оповещения.

Фото: Alyona Alyona