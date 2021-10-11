Українська реп-виконавиця Alyona Alyona заявила, що частково залишає Instagram, оскільки має залежність від соціальної мережі.

Співачка зізналася, що у соціальних мережах вона проводить більше п’яти годин на день, і це досить негативно впливає на її здоров’я.

За словами Alyona Alyona, щодня вона відповідає на повідомлення своїм підписникам, а в кінці дня почувається безсилою.

– Для мене це дійсно критично, тому що я відчуваю, як моя спина, шия та зір постійно в режимі перегляду телефону, і це не нормально. Я зрозуміла, що цілком віддана своїй аудиторії. Дуже багато часу проводжу в Instagram та TikTok, відповідаючи персонально на повідомлення. І я не встигаю відповідати на все – відповідаю на 60%. І дуже часто під кінець робочого дня я почуваюся безсилою, – зізналася Alyona Alyona.

Alyona Alyona додала, що втрачає себе у реальному часі, оскільки зосереджується на зйомці й події з життя відразу намагається трансформувати для соцмереж.

Зірка хоче більше часу присвятити музиці й водночас не відволікатися на постійні сповіщення. Але повністю зникати з Instagram вона не планує, адже співачці важливий зв’язок з аудиторією.

– Я ухвалила рішення – бути в Instagram та соціальних мережах трішки менше часу. Тому що я стала 100% заручником екрану телефону. Мені хотілося б видавати менше контенту, але більш якісного, – підсумувала виконавиця.

Нещодавно Alyona Alyona показала свого бойфренда. Пара разом прийшла на церемонію нагородження премією National Bloggers Awards.

Коханим зірки є репер-початківець і блогер Денис. Він знімає провокативні ролики в Instagram під ніком YOXDEN.

Денис і Alyona Alyona живуть разом. Але співачка зізналася, що наразі парі складно адаптуватися до спільного проживання та вирішення побутових питань.