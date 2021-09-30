Українська реп-виконавиця Alyona Alyona показала, який мала вигляд до популярності.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила світлину, на якій позує у широких джинсах, смугастій водолазці, блакитній жилетці і чорних кросівках.

Раніше у Alyona Alyona було волосся середньої довжини і чубчик.

Вона зізналася, що до переїзду в Київ купувала одяг у секонд-хенді, оскільки на ринку не могла знайти потрібного розміру.

– Раніше я одягалася на секонд-хенді, бо на ринку вибір розмірів був мізерний. І той одяг, який був, більшепідходив жінці за 35, – написала зірка.

Змінити свій гардероб та навчитися правильно підбирати одяг реп-виконавиці вдалося завдяки послугам стиліста.

Також Alyona Alyona порадила дівчатам plus size експерементувати з одягом, носити лише те, що хочеться і не ховати своє тіло у балахони.

Але співачка наголосила, що головна запорука стильного зовнішнього вигляду – це вміння любити та приймати себе.

Нещодавно Alyona Alyona показала свого бойфренда. Пара разом прийшла на церемонію нагородження премією National Bloggers Awards.

Коханим зірки є репер-початківець і блогер Денис. Він знімає провокативні ролики в Instagram під ніком YOXDEN.

Денис і Alyona Alyona живуть разом. Але співачка зізналася, що поки парі складно адаптуватися до спільного проживання та вирішення побутових питань.