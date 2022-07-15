Американський музичний гурт Imagine Dragons знову підтримав Україну зі сцени. Соліст Ден Рейнольдс заспівав знамениту пісню з українським прапором у руках.

Музиканти виконали пісню Alphaville Forever Young на сцені у німецькому місті Менхенгладбах.

З відео очевидців можна побачити, що музиканти підійшли до краю сцени, і в повільному темпі зіграли пісню про вічну молодість. Під акомпанемент гітари Ден Рейнольдс співав і тримав прапор України в руках, час від часу підіймаючи його над своєю головою.

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Публіка мовчки насолоджувалася піснею і знімала те, що відбувається, на телефони.

Imagine Dragons – один із найпопулярніших інді-рок гуртів у світі. Вони активно підтримують Україну у війні з Росією ще з початку весни, беручи участь у благодійних концертах та закликаючи зі сцени світ зробити все, щоб війна зупинилася.

На початку липня соліст гурту Ден Рейнольдс зі сцени звернувся до українців – він заявив, що почувається безпорадно на тлі того, що в нашій країні гинуть мирні люди, а їхні будинки руйнують російські ракети. Ден додав, що читає листи шанувальників із України.