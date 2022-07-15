Американская музыкальная группа Imagine Dragons снова поддержала Украину со сцены. Солист Дэн Рейнольдс спел знаменитую песню с украинским флагом в руках.

Музыканты исполнили песню Alphaville Forever Young на сцене в немецком городе Менхенгладбах.

По видео очевидцев можно заметить, что музыканты подошли к краю сцены, и в медленном темпе сыграли песню о вечной молодости. Под аккомпанемент гитары Дэн Рейнольдс пел и держал флаг Украины в руках, время от времени поднимая его над своей головой.

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Публика молчаливо наслаждалась песней и снимала происходящее на телефоны.

Imagine Dragons — одна из самых популярных инди-рок групп в мире. Они активно поддерживают Украину в войне с Россией еще с начала весны, принимая участия в благотворительных концертах и призывая со сцены мир сделать все, чтобы война остановилась.

В начале июля солист группы Дэн Рейнольдс со сцены обратился к украинцам — он заявил, что чувствует себя беспомощно на фоне того, что в нашей стране гибнут мирные люди, а их дома разрушают российские ракеты. Дэн добавил, что читает письма поклонников из Украины.