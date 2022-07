Британський гурт Coldplay заспівав на концерті в Берліні разом із українськими дітьми. Наразі колектив перебуває у світовому турі Music of Spheres.

Музиканти гурту активно підтримують Україну в повномасштабній війні з РФ. Соліст колективу Кріс Мартін з’явився на сцені із браслетом синьо-жовтого кольору. Він запросив український дитячий хор Color Music із Дніпра виступити разом на концерті. Вони виконали хіт Coldplay Something just like this.

– Оскільки зараз тут є концентрація любові від німців, я подумав, що ми можемо зробити щось інше. Ми зустріли дітей із України. Це дитячий хор. Але спочатку я хочу принести свої компліменти німцям, які приймають людей, що опинилися в біді. Німці подають приклад усьому світу. Ми дякуємо вам за допомогу, — сказав Кріс.

Кріс зазначив, що в Берліні він повинен заспівати щось німецькою, проте вирішив відійти від традиції цього разу. Також Мартін подякував дітям, що ті знайшли час прийти, незважаючи на все безумство, що відбувається в їхній рідній країні.