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Coldplay заспівали з українським дитячим хором на концерті в Берліні

12 Липня 2022, 15:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Coldplay заспівали з українським дитячим хором на концерті в Берліні

Британський гурт Coldplay заспівав на концерті в Берліні разом із українськими дітьми. Наразі колектив перебуває у світовому турі Music of Spheres.

Музиканти гурту активно підтримують Україну в повномасштабній війні з РФ. Соліст колективу Кріс Мартін з’явився на сцені із браслетом синьо-жовтого кольору. Він запросив український дитячий хор Color Music із Дніпра виступити разом на концерті. Вони виконали хіт Coldplay Something just like this.

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– Оскільки зараз тут є концентрація любові від німців, я подумав, що ми можемо зробити щось інше. Ми зустріли дітей із України. Це дитячий хор. Але спочатку я хочу принести свої компліменти німцям, які приймають людей, що опинилися в біді. Німці подають приклад усьому світу. Ми дякуємо вам за допомогу, — сказав Кріс.

Кріс зазначив, що в Берліні він повинен заспівати щось німецькою, проте вирішив відійти від традиції цього разу. Також Мартін подякував дітям, що ті знайшли час прийти, незважаючи на все безумство, що відбувається в їхній рідній країні.

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