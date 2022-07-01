Соліст американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс зі сцени звернувся до українців. Він також виконав для біженців пісню Alphaville Forever Young на фестивалі Opener у Польщі.

Музикант заявив, що почувається безпорадно на тлі того, що відбувається в Україні – багато людей втратили житло та змушені тікати.

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– Чудовим людям з України. Так багато з них втратили домівки, і це відбувається у 2022 році? Чому досі йде війна, чому діти вмирають, чому ми не можемо зробити більше, ніж заспівати? Я почуваюся безпорадним, – емоційно заявив співак.

Він додав, що читає листи шанувальників з України, які також присутні на його концерті. Зі сцени Ден звернувся до українців і висловив свою підтримку за допомогою музики. На відео від фанатів можна помітити, що ці слова важко даються солісту – він тяжко зітхає, а його голос тремтить.

– Я читав ваші листи та знаю, що ви тут. Цю пісню я виконую для вас – нехай ваші сім’ї будуть у безпеці та настане мир, який побачать ваші діти. Ця пісня для України, – закінчив своє звернення Рейнольдс.

Йшлося про пісню Alphaville Forever Young, в якій співається про вічну молодість та безсмертя.

Музиканти з Imagine Dragons не вперше підтримують нашу країну публічно – на початку червня на концерті у Празі соліст підняв прапор України – важливий для нас символ передала йому харків’янка, яка тікала від російських військових із Північної Салтівки.