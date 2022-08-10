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З поверненням до України! Alyona Alyona показала відео з київського вокзалу

10 Серпня 2022, 13:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Alyona Alyona
Джерело: Alyona Alyona

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona повернулася до України вперше з квітня.

В Instagram-stories артистка оприлюднила скрін повідомлення – з поверненням до України.

– Так чекала на це повідомлення, – написала співачка.

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Також вона показала відео із залізничного вокзалу української столиці. Alyona Alyona зняла себе в той час, як на тлі грала пісня Як тебе не любити, Києве мій.

– З такими піснями зустрічають. Класно, – зауважила реп-виконавиця.

Нагадаємо, в квітні Alyona Alyona вирішила поїхати до Європи. Тоді артистка сказала, що більше не може допомагати людям фінансово, а також не може читати повідомлення з проханням допомоги, оскільки заощаджень на це більше немає.

Згодом виконавиця їздила різними містами Європи, брала участь у благодійних концертах та відвідувала гуманітарні центри.

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Аlyona Alyona Війна в Україні
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