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С возвращением в Украину! Alyona Alyona показала видео с киевского вокзала

10 августа 2022, 13:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Alyona Alyona
Источник: Alyona Alyona

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona вернулась в Украину впервые с апреля.

В Instagram-stories артистка обнародовала скрин сообщения — с возвращением в Украину.

— Так ждала этого сообщения, — написала певица.

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Также она показала видео с железнодорожного вокзала украинской столицы. Alyona Alyona сняла себя в то время, как на фоне играет песня Як тебе не любити, Києве мій.

— С такими песнями встречают. Классно, — отметила рэп-исполнительница.

Напомним, в апреле Alyona Alyona решила уехать в Европу. Тогда артистка сказала, что больше не может помогать людям финансово, а также не может читать сообщения с просьбой о помощи, поскольку сбережений на это больше нет.

После этого исполнительница ездила по разным городам Европы, участвовала в благотворительных концертах и посещала гуманитарные центры.

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Аlyona Alyona Війна в Україні
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