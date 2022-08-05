Реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про свій новий реліз та роботу із закордонними музикантами.

– Працюю на творчому фронті із мікрофоном. Сьогодні у мене день релізу – вийшла пісня За нами буде перемога. На неї чекала вся моя аудиторія – агресивний хіп-хоп реп, і в ньому немає приспівів. У ньому я порівнюю наших мужніх воїнів зі тими звичайними мародерами, – зізналася артистка.

Послухати пісню За нами буде перемога можна на сервісі YouTube Music.

Alyona Alyona заявила, що її контент часто банять без причини – наприклад, модерація TikTok вважає, що в роликах присутня мова ненависті.

Зараз дивляться

– На мій контент багато росіян скаржаться. Вони вважають, що це їх ображає. Я в жодному разі не опускаю руки, і далі продовжуватиму це робити, – додала зірка.

Артистка також розкрила кілька подробиць про колаборацію з Netflix – пісня Alyona Alyona стала саундтреком підліткового серіалу Небезпечні зв’язки.

– Початок колаборації був пів року тому – ми про це вже й забули. Однак користувачі в Instagram почали відзначати мене на відео із цим серіалом. Ми дуже раді, що українська мова звучить у проєкті, – розповіла співачка.

Зірка додала, що хоче записувати треки з усіма європейськими артистами – це чудова можливість заявити про Україну всьому світу, причому в різних музичних жанрах. Наприкінці серпня вийде спільна робота з Jerry Heil та іноземними виконавцями.

Нагадаємо, що для серіалу Netflix Alyona Alyona зробив фіт із діджеєм Vladimir Cauchemar. Серіал Небезпечні зв’язки розповідає про дівчину Селен, яка переїхала з французької столиці до міста Біарріц, де закохуються у хлопця. Прем’єра серіалу відбулася на початку липня.