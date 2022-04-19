Реп-виконавиця Alyona Alyona заявила, що їде з України до Європи.

Артистка сказала, що ухвалити це рішення їй було складно, але останні події сильно підштовхнули.

Вона зізналася, що більше не може допомагати людям фінансово, а також не може читати повідомлення із проханням про допомогу.

– Більше не можу читати ваші прохання про допомогу та не допомагати, бо просто нічим і ніяк. Усі мої статті доходів закриті. Все, що можна, роздала ще в березні. Більше не можу співчувати загиблим воїнам. Хочу зробити все, щоб запобігти їхній загибелі та допомагати з амуніцією. Поховання кума боляче по мені вдарило. Нехай усі сини повернуться живими! – відзначила Alyona Alyona.

Артистка додала, що більше не може засинати із почуттям, що робить недостатньо. Вона хоче платити податки, допомагати грошима, побачити всіх журналістів та подякувати їм, обійняти людей та сказати зі сцени – Україна переможе.

– Я хочу робити більше, і тепер робитиму більше. Хто з вас за кордоном – пишіть, де ви перебуваєте. Якщо я буду у вашому місті – ми обов’язково зустрінемося! – підсумувала артистка.

Куди саме Alyona Alyona прямує – поки що невідомо. До рішення поїхати співачка займалася волонтерською діяльністю в Україні.