Співачка Софія Ротару привітала українців зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, а також з Днем захисників і захисниць.

Сьогодні, 1 жовтня, в Instagram-stories артистка оприлюднила картинку з нагоди свят.

На ній зображені українські воїни, які перебувають під захистом Пресвятої Богородиці.

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Зазначимо, що Софія Ротару практично завжди вітає українців зі святами на особистій сторінці в Instagram.

Однак невідомо, чи сама виконавиця публікує тематичні картинки, чи це робить хтось за неї.

Нещодавно Ротару поділилася архівним знімком зі свого весілля, яке відбулося 55 років тому.

На фото артистка позує у весільній сукні та фаті поруч з чоловіком, продюсером Анатолієм Євдокименком.