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С Покровом и Днем защитников: Ротару поздравила украинцев с праздниками

1 октября 2023, 12:44
Валентина Чорна редактор ленты
София Ротару День памяти погибших героев Украины
Источник: София Ротару

Певица София Ротару поздравила украинцев с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, а также с Днем защитников и защитниц.

Сегодня, 1 октября, в Instagram-stories артистка обнародовала картинку по случаю праздников.

На ней изображены украинские воины, которые находятся под защитой Пресвятой Богородицы.

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Фото: София Ротару

Отметим, что София Ротару практически всегда поздравляет украинцев с праздниками на личной странице в Instagram.

Однако неизвестно, сама ли исполнительница публикует тематические картинки, или это делает кто-то за нее.

Недавно Ротару поделилась архивным снимком со своей свадьбы, которая состоялась 55 лет назад.

На фото артистка позирует в свадебном платье и фате рядом с мужем, продюсером Анатолием Евдокименко.

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День защитника Украины Покров Пресвятой Богородицы София Ротару
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