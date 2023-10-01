Певица София Ротару поздравила украинцев с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, а также с Днем защитников и защитниц.

Сегодня, 1 октября, в Instagram-stories артистка обнародовала картинку по случаю праздников.

На ней изображены украинские воины, которые находятся под защитой Пресвятой Богородицы.

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Отметим, что София Ротару практически всегда поздравляет украинцев с праздниками на личной странице в Instagram.

Однако неизвестно, сама ли исполнительница публикует тематические картинки, или это делает кто-то за нее.

Недавно Ротару поделилась архивным снимком со своей свадьбы, которая состоялась 55 лет назад.

На фото артистка позирует в свадебном платье и фате рядом с мужем, продюсером Анатолием Евдокименко.