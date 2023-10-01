Сьогодні, 1 жовтня, українці вперше відзначають День захисників і захисниць у нову дату.

Це свято присвячене всім тим, хто протистоїть ворогу та відстоює незалежність і територіальну цілісніть нашої держави. Сьогодні варто вшанувати пам’ять захисників, які пішли на щиті у боротьбі за свободу України.

Українські зірки не забули про важливу дату і традиційно привітали всіх причетних з Днем захисників і захисниць.

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Гурт Антитіла оприлюднив на сторінці в Instagram кліп на пісню У книжках, яку музиканти присвятили загиблим на війні батькам.

– Сьогодні ми говоримо про тих, чий величезний подвиг і героїзм творить наше майбутнє у вільній незалежній країні. Сьогодні ми згадуємо кожного і кожну, хто віддав найцінніше, своє життя, за життя та майбутнє цілих поколінь, – підписали допис артисти.

Учасники колективу Океан Ельзи привітали зі святом та зазначили, що День захисників і захисниць України триває щосекунди 365 днів у році.