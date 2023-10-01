Сьогодні, 1 жовтня, українці вперше відзначають День захисників і захисниць у нову дату.
Це свято присвячене всім тим, хто протистоїть ворогу та відстоює незалежність і територіальну цілісніть нашої держави. Сьогодні варто вшанувати пам’ять захисників, які пішли на щиті у боротьбі за свободу України.
Українські зірки не забули про важливу дату і традиційно привітали всіх причетних з Днем захисників і захисниць.
Гурт Антитіла оприлюднив на сторінці в Instagram кліп на пісню У книжках, яку музиканти присвятили загиблим на війні батькам.
– Сьогодні ми говоримо про тих, чий величезний подвиг і героїзм творить наше майбутнє у вільній незалежній країні. Сьогодні ми згадуємо кожного і кожну, хто віддав найцінніше, своє життя, за життя та майбутнє цілих поколінь, – підписали допис артисти.
Учасники колективу Океан Ельзи привітали зі святом та зазначили, що День захисників і захисниць України триває щосекунди 365 днів у році.
Музичний продюсер і співак Потап оприлюднив листівку-привітання та висловив вдячність українським захисникам.
Також до привітань зі святом долучився гурт Бумбокс. Учасники колективу побажали всім, хто бореться за свободу України, міцного здоров’я.
Телеведучий Григорій Решетнік наголосив, що сьогодні один з найвизначніших і найважливіших днів для нашої держави.
– Хочеться вкотре низько вклонитися та подякувати вам, наші Герої, вашим рідним і близьким, вашим сім’ям. Ви наші вчителі: мужності, стійкості, відваги, відданості. Завдяки вам Україна вистояла та щохвилини наближається до перемоги! – написав він.
Акторка Наталка Денисенко опублікувала селфі зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком, який захищає Україну в лавах ЗСУ, та подякувала усім, хто наближає наше життя під мирним небом.
– Хочеться щоб скоріше настала наша перемога і ми вітали наших хлопців і дівчат з іншим настроєм. Слава Україні! – написала Денисенко.
Співачка Alyona Alyona закликала українців з нагоди свята задонатити удвічі більше, щоб наблизити перемогу у війні проти Росії.
– Сьогодні свято наших героїв. Тільки завдяки нашим захисникам ми, українці, можемо жити своє життя і мати надію, що скоро все скінчиться. Я хочу подякувати кожному військовому за вашу хоробрість, силу духу та патріотизм. Без вас не було б надії, без вас не було б України. Дякую вам та вітаю вас зі святом! – написала артистка в Instagram.
Українських захисників і захисниць також привітали зірки телеканалу ICTV.