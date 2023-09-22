Українська співачка Софія Ротару поділилася архівним знімком зі свого весілля з Анатолієм Євдокименком. Спогади зірка опублікувала в день свого весілля, яке відбулося 55 років тому.

Так, фото з радісною подією Софія опублікувала у своєму стилі – без зайвих слів, але за цифрами та фотокарткою можна зрозуміти її емоції. Співачка показала знімок, на якому вона у весільній сукні та фаті усміхається поруч зі своїм чоловіком, продюсером Анатолієм.

Її чоловік також вбрався до свята – Євдокименко одягнений у костюм, білу сорочку і краватку. Наречений тримає келих із шампанським і збирається щось сказати. Фото чорно-біле, адже йому вже 55 років.

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– Wedding day. 22.09.1968, – коротко підписала знімок Софія.

Судячи з усього, її любов до покійного чоловіка не згасла – через роки вона пам’ятає про їхні спільні радісні події з життя.

Нагадаємо, що 23 жовтня минулого року Ротару відвідала могилу свого чоловіка в Києві. Її коханий помер у 2002-му від інсульту. На момент смерті йому було 60 років. Пам’ять про нього назавжди залишилася в серці Софії.