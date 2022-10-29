Співачка Тіна Кароль сказала, що з початку повномасштабної війни в Україні жодного разу не виконувала своїх російськомовних хітів. Артистка зазначила, що це її вибір.

Презентуючи новий альбом на одному з концертів, виконавиця наголосила, що розуміє те, що багато хто любив її пісні, які втішали серця. Однак каже, що ми не маємо права виконувати композиції російською мовою, якими б хітами вони не були.

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– Багато дискусій, заперечень або ж підтримки з цього приводу. Це мій шлях, мій вибір. Йдемо до перемоги разом у всьому. Після вже побачимо, що і як. Я не соромлюся минулого, помилок не існує. Різниця думок – це різноманітність, – написала Тіна Кароль в Telegram-каналі.

Раніше Тіна Кароль розповідала про творчість під час війни. Тоді вона зазначила, що у неї в репертуарі десяток російських хітів, проте вона ухвалила рішення їх відкласти.