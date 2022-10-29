Певица Тина Кароль сказала, что с начала полномасштабной войны в Украине ни разу не исполняла своих русскоязычных хитов. Артистка отметила, что это ее выбор.

Презентуя новый альбом на одном из концертов, исполнительница подчеркнула, что понимает то, что многие любили ее песни, которые утешали сердца. Однако говорит, что мы не имеем права исполнять композиции на русском языке, какими бы хитами они не были.

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— Много дискуссий, возражений или же поддержки по этому поводу. Это мой путь, мой выбор. Идем к победе вместе во всем. После уже увидим, что и как. Я не стесняюсь прошлого, ошибок не существует. Разность мнений — это разнообразность, — написала Тина Кароль в Telegram-канале.

Ранее Тина Кароль рассказывала о творчестве во время войны. Тогда она отметила, что у нее в репертуаре десяток русских хитов, однако она приняла решение их отложить.