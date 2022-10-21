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Роз’їдає серце і там, де болить душа: Тіна Кароль про самотність

21 Жовтня 2022, 11:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Роз’їдає серце і там, де болить душа: Тіна Кароль про самотність
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль зізналася, як ставиться до почуття самотності. Своїми роздумами артистка поділилася в Telegram, оприлюднивши також серію селфі.

Виконавиця зазначила, що самотність ніколи не зникає і порівняла її з кислотою.

– Роз’їдає твоє серце, мозок, шлунок, і де там болить у грудях, кажуть, там живе душа. Самотність це тінь свідомості! Треба зрозуміти одне, якщо ти піддаєшся цьому впливу, тебе спустошує і руйнує, тебе стирає як особистість, ти черв’як, – написала Тіна Кароль.

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Додає, це почуття найкраще зробити інструментом, ключем до творчості, яке буде пронизане або протестом, або пошуком світла. Закликає зробити його стимулом до жаги бажаного результату.

– Нехай болить, нехай ниє в грудях – це страждання свідомості, воно справжнє. Де справжній ти. Нехай цей тайфун викине тебе в новий простір, де ти знайдеш нового себе і поцікавишся цим світом по-новому! Тільки через біль народжується об’єкт! – підсумувала співачка.

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