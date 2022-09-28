Українська співачка Тіна Кароль розповіла про творчість під час війни та боротьбу на культурному фронті. Артистка також зізналася про своє рішення щодо хітів російською мовою.

– Культура та цінності змінилися. Від деяких зреклися, інші змінили свою форму. Ми не маємо права зараз розслаблювати патріотичний градус у суспільстві. Наш культурний пласт може перетворитися на щось наше без впливу штампів СРСР, – додала Тіна.

Артистка заявила, що під час війни музика не писалася – було багато інших важливих завдань. З перших днів Кароль робила все, щоби весь світ дізнався про вторгнення Росії на території України.

– Здебільшого писалося про біль. Але мені хотілося створити щось мотиваційне, дати нашим людям енергію та стимул для опору. Так, у мене в репертуарі десяток хітів російською, але я відклала їх, – зізналася співачка.

Раніше Кароль висловилася за позбавлення звань артистів-зрадників. Зірка вважає, що Мінкульт має розставити крапки над і. До того ж часи змінюються, і потрібно адаптуватися – це стосується і рішень від влади. Звання Народного артиста України для неї досить важливе, як і для інших зірок.