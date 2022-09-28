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Культура та цінності змінилися: Кароль відклала десяток російських хітів на тлі війни

28 Вересня 2022, 13:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кароль

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про творчість під час війни та боротьбу на культурному фронті. Артистка також зізналася про своє рішення щодо хітів російською мовою.

– Культура та цінності змінилися. Від деяких зреклися, інші змінили свою форму. Ми не маємо права зараз розслаблювати патріотичний градус у суспільстві. Наш культурний пласт може перетворитися на щось наше без впливу штампів СРСР, – додала Тіна.

Артистка заявила, що під час війни музика не писалася – було багато інших важливих завдань. З перших днів Кароль робила все, щоби весь світ дізнався про вторгнення Росії на території України.

– Здебільшого писалося про біль. Але мені хотілося створити щось мотиваційне, дати нашим людям енергію та стимул для опору. Так, у мене в репертуарі десяток хітів російською, але я відклала їх, – зізналася співачка.

Раніше Кароль висловилася за позбавлення звань артистів-зрадників. Зірка вважає, що Мінкульт має розставити крапки над і. До того ж часи змінюються, і потрібно адаптуватися – це стосується і рішень від влади. Звання Народного артиста України для неї досить важливе, як і для інших зірок.

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Джерело
Голос Америки
Теги
Війна в Україні Тіна Кароль
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