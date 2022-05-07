Популярні реп-виконавці Дрейк і Future презентували кліп на спільну пісню Wait For U. У новій відеороботі артисти згадали про Україну, оскільки у кадрі з’явилася паляниця із зображенням герба.

Дія у кліпі розгортається у середньовічний період, де Дрейк постав в образі лицаря, а Future – короля. На одній зі сцен на столі перед артистами можна побачити хліб із зображенням тризуба.

В основі кліпу лежить Казка про отруйного короля. У Future виникають проблеми у стосунках зі своєю королевою, водночас у сюжеті з’являється Дрейк на коні, який рятує жінку від лиходіїв.

Режисером кліпу виступив Director X. За добу відеоробота набрала понад 3 млн переглядів.

Також у зйомках відео взяли участь співачка Moxie Raia, модель Cece Rose, продюсер ATL Jacob, репер Стрик та комік Трей Річардс.

Раніше ми писали, що Ед Ширан та гурт Антитіла презентували кліп на спільну пісню 2step. У другій частині треку Тарас Тополя заспівав про кохання, яке тимчасово розлучила війна.